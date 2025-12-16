Стилист дал советы по выбору идеального поло для мужчины

Поло занимает особое место в мужском гардеробе благодаря своей универсальности.

Мужское поло давно зарекомендовало себя как универсальная вещь, подходящая для различных стилей. Однако не все знают, как выбрать действительно удачную модель. Стилист Александр Капустин делится рекомендациями по выбору материалов, посадке и деталям, которые помогут выглядеть современно и элегантно, пишет "Петербург2".

Поло занимает особое место в мужском гардеробе благодаря своей универсальности. Его можно носить как в классических, так и в повседневных образах, а также сочетать со спортивными вещами. По мнению стилиста, предпочтение стоит отдавать вязаным моделям, так как они лучше садятся по фигуре, выглядят более дорого и подходят для разных стилей. Трикотажные же поло чаще ассоциируются с спортивной одеждой.

При выборе поло важно обращать внимание на состав ткани. Натуральные материалы, такие как хлопок, лен и шелк, обеспечивают комфорт и долговечность. Современные варианты, такие как тенсель и модал, делают ткань мягкой и приятной на ощупь. Синтетические материалы, например полиэстер и вискоза, не рекомендуются, так как они хуже дышат и быстро теряют форму.

Детали играют важную роль в общем восприятии поло. Воротник должен быть плотным, из двух или трех слоев, чтобы сохранять форму. Пуговицы предпочтительнее из натуральных материалов, таких как перламутр или рог. Не стоит полностью расстегивать все пуговицы, так как это может испортить внешний вид воротника. Рукава с резинкой могут визуально увеличить руки, а резинка по низу помогает скорректировать силуэт.

Качественное поло отличается аккуратной декоративной прострочкой на рукавах и планке. Важно избегать брендирования и нагрудных карманов, так как эти элементы могут сделать вещь устаревшей. Текстурированные ткани и небольшая полоска улучшают вентиляцию, а укороченный рукав делает руки визуально крупнее. Оптимальная длина — до середины паха, а заправленное поло помогает визуально вытянуть силуэт.

Поло должно иметь среднюю приталенность с небольшим запасом ткани сзади для свободы движений. Вязаное поло отлично сочетается с классическими брюками, чиносами или льняными моделями. Для обуви подойдут лоферы, слипоны или дерби. С пиджаком поло носить можно, но классическая рубашка выглядит формальнее. Для спортивного образа подойдут базовые кроссовки и спортивные брюки.

Стилист советует внимательно читать ярлыки: деликатные материалы требуют ручной стирки в холодной воде или химчистки. Соблюдение этих правил поможет сохранить форму и внешний вид изделия на долгое время.

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