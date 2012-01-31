Число жертв атаки БПЛА в Ростове выросло до пяти человек

Спасатели продолжают разбор поврежденных конструкций здания и ликвидацию последствий происшествия.

Число погибших при обрушении многоквартирного дома в Ростове-на-Дону увеличилось до пяти. Как сообщил 27 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, под завалами обнаружили тела еще трех человек – двоих взрослых и одного ребенка.

Обнаружены погибшими еще три человека – двое взрослых и один ребенок. Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

Ранее сообщалось о гибели супружеской пары в результате ночной атаки беспилотников. Спасатели продолжают разбор поврежденных конструкций здания и ликвидацию последствий происшествия. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые оказывают всю необходимую помощь пострадавшим жильцам.

Ранее мы сообщили о том, что Зеленский хочет построить крупный завод по производству дронов в Британии.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь