Глава Украины рассказал о проведенном телефонном разговоре с новым премьер-министром Соединенного королевства.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил о том, что тесные отношения между Украиной и Великобританией сохранятся при новом премьер-министре Энди Бернеме. В настоящее время власти с Банковой улицы уверены в том, что должны заключить с Лондоном военное соглашение по беспилотникам. Гость программы поблагодарил национальное правительство Соединенного королевства за оказанную помощь и обучение военнослужащих ВСУ. В особенности он отметил поддержку страны по БПЛА и защите от воздушных нападений. Владимир Зеленский добавил, что планирует "открыть новую страницу в истории наших стран".

Я хочу построить в Великобритании крупный завод по производству дронов, предложить новые технологии и поделиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы поделиться всем своим опытом с Великобританией, и я надеюсь, что Великобритания поступит так же. Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский уточнил, что уже переговорил с Энди Бернемом по телефону после назначения в Лондоне. При этом стороне не смогли обсудить важные вещи или подробности ключевых проблем.

Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможности возвращения Федорова.

Фото и видео: YouTube / Sky News