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Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможности возвращения Федорова

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Глава Украины напомнил о том, что не должен слушать ссоры между военным командованием.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky Newsнестал прямо отвечать на вопрос о возможности возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны страны.  Глава соседнего государства уточнил, что  видит корень проблемы в конфликте экс-чиновника из военного ведомства с бывшем главнокомандующим вооруженными силами Украины  Александром Сырским. Последний также был отправлен в отставку на момент записи видеоролика.

Именно поэтому, при всем уважении к Сырскому и при всем уважении к Федорову, они должны работать вместе. В противном случае они не смогут посылать правильные сигналы армии, нашей команде и нашим партнерам. Для меня очень важно, чтобы они приняли решение работать вместе и продолжили это сотрудничество. 

Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 14 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны.Владимир Зеленский объяснил это решение внутренним конфликтом между Федоровым и Сырским. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. В частности, речь идет о том, что Михаила Федорова поддерживают либеральные западные круги. Последние стремятся  контролировать ситуацию в военной сфере, однако, это неприемлемо для Владимира Зеленского

Зеленский сообщил о необходимости нового подхода к мобилизации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Sky News

Теги: владимир зеленский, михаил федеров, отставка
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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