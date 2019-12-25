В Ростове-на-Дону при атаке дронов погибла семейная пара

Юрий Слюсарь раскрыл подробности налета БПЛА по российскому региону.

На территории российского города Ростов-на-Дону во время ночной воздушной атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины погибла супружеская пара. Еще пять человек пострадали, в том числе несовершеннолетний гражданин. В настоящее время два раненых находятся в тяжелом состоянии. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Юрий Слюсарь. В собственном аккаунте в иностранном мессенджере Telegram российский чиновник объяснил, что один из раненых получил медицинскую помощь прямо на месте. Еще четверо местных жителей были экстренно госпитализированы. По данным местных властей, различные разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Также в нескольких местах падения БПЛА начались возгорания. В частности, речь идет о частном предприятии и складских помещениях.

Пожары зарегистрированы в нескольких частных домах. Рядом с жилыми домами загорелись транспортные средства. По словам губернатора Ростовской области, почти все воспламенения были потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар, возникший на площади 400 квадратных метров. Противником разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в местном социальном учреждении.

Жилые дома повреждены после атак украинских дронов на Ростовскую область.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь