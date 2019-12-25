Жилые дома повреждены после атак украинских дронов на Ростовскую область

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших или погибших из-за действий дронов ВСУ в российском регионе.

Украинские военнослужащие в ночь на 15 июля атаковали территорию Ростовской области с применением беспилотников. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Юрий Слюсарь. В собственном аккаунте в иностранном мессенджере Telegram российский чиновник объяснил, что итогом агрессии противника по региону стало повреждение частного жилого сектора.

В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации… В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Юрий Слюсарь, глава Ростовской области

Местные власти через социальные сети пояснили, что жертв или пострадавших среди мирного населения удалось избежать. Эвакуация граждан из близлежащих домов не потребовалась. Сейчас чиновники уточняют сведения о возможных повреждениях.

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Фото: Telegram / Юрий Слюсарь