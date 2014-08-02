В Таганроге ликвидируют возгорание в морском порту после атаки БПЛА

Юрий Слюсарь поделился данными о последствиях удара БПЛА ВСУ по Ростовской области.

В настоящее время экстренные службы Ростовской области ликвидируют пожар, который возник на территории морского порта в Таганроге. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Юрий Слюсарь. В собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс" чиновник объяснил, что инцидент произошел после очередного налета беспилотников Вооруженных сил Украины. Известно, что в результате падения осколков дронов противника в городе Таганроге повреждено остекление и двери частного дома. Однако информации о пострадавших не поступало. Кроме этого загорелась крыша административного здания. В этом случае огонь был ликвидирован.

В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет. Идет ликвидация пожара. Юрий Слюсарь, глава Ростовской области

Два танкера повреждены в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь