Полиция проводит проверку по факту массовой аварии на Арсенальной набережной

В понедельник, 25 мая, около 11:45 на Арсенальной набережной в Петербурге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей: Porsche Taycan, Nissan NV200, "ГАЗ 2705", Hyundai Santa Fe, "Kia K7", EXEED RX и Nissan Qashqai. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, виновником аварии стал 40-летний водитель Porsche Taycan, который превысил допустимый скоростной режим и потерял контроль над автомобилем, что привело к цепной реакции с другими участниками движения. В результате один из автомобилей перевернулся.

Пострадавших в аварии нет. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

