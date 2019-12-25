Перечень профессий для поступления после двух ОГЭ расширили в Петербурге до 24

В список добавили пять новых направлений: электромонтажник слаботочных систем, лаборант, слесарь по ремонту строительных машин, слесарь-монтажник судовой и мастер столярного производства

В Санкт-Петербурге официально расширили перечень профессий, доступных выпускникам девятых классов, которые сдают ОГЭ всего по двум предметам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель председателя городского комитета по образованию Павел Розов.

Теперь в списке 24 специальности вместо прежних 19. Добавили пять новых профессий: электромонтажник слаботочных систем, лаборант по контролю качества сырья и готовой продукции, слесарь по ремонту строительных машин, слесарь-монтажник судовой, а также мастер столярного и мебельного производства.

Замглавы комитета пояснил, что перечень разрабатывали с учетом мнения будущих работодателей. По его словам, предприятия готовы трудоустроить выпускников и буквально "стоят в очереди" за такими специалистами. Среди самых востребованных направлений — специальности, связанные с техникой, и профессия повара-кондитера.

Эксперимент позволяет девятиклассникам, которые твердо решили поступать в колледж, сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику. В прошлом году этой возможностью воспользовались более трех тысяч петербургских школьников. Прием на обучение по программам эксперимента в 2026 году ведут 30 колледжей города.

