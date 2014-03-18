  1. Главная
В ДТП возле поселка Назия пострадали трое детей
Сегодня, 12:44
Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и "Газель".

На трассе в Кировском районе утром 21 ноября случилось ДТП с пострадавшими, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Вблизи поселка Назия произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и "Газель". В результате аварии травмы получили трое детей. На место прибыли спасатели Шлиссельбурга и пожарные 128-й пожарной части, которые деблокировали несовершеннолетних с применением гидравлического инструмента и передали медикам скорой помощи. Также отключили АКБ машин. 

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с грузовиком в Подпорожском районе погиб пассажир "легковушки". 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

