В ДТП возле поселка Назия пострадали трое детей

Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и "Газель".

На трассе в Кировском районе утром 21 ноября случилось ДТП с пострадавшими, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Вблизи поселка Назия произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и "Газель". В результате аварии травмы получили трое детей. На место прибыли спасатели Шлиссельбурга и пожарные 128-й пожарной части, которые деблокировали несовершеннолетних с применением гидравлического инструмента и передали медикам скорой помощи. Также отключили АКБ машин.

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с грузовиком в Подпорожском районе погиб пассажир "легковушки".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти