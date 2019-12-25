  1. Главная
В ДТП с грузовиком в Подпорожском районе погиб пассажир "легковушки"
Сегодня, 8:59
51-летняя водительница Daewoo Nexia не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Подпорожском районе. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 20 ноября на 9-м километре трассы "Кипрушино — Бараны" 51-летняя водительница легкового автомобиля Daewoo Nexia не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там женщина столкнулась с грузовиком Volvo 50-летнего мужчины. 

В результате аварии 50-летний пассажир "легковушки" скончался на месте. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: эвакуатор насмерть сбил юношу в деревне Яльгелево. Виновник ДТП пытался скрыться, но его задержали по месту жительства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: подпорожский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

