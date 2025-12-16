В Госдуме назвали оптимальный для развития экономики курс рубля

Анатолий Аксаков объяснил, что по вопросу ведутся дискуссии.

Оптимальный для развития российской экономической системы курс рубля составляет 80 рублей за доллар. Соответствующий комментарий сделал председатель профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что по данному вопросу есть разные точки зрения. Некоторые полагают, что и 100 рублей за американский доллар является оптимальным курсом для развития конкурентоспособной экономики.

... Если 80 рублей за доллар будет, то это хорошая цифра, которая, с одной стороны, позволит нашим экспортерам в рублевом выражении больше зарабатывать, а нашим внутренним производителям иметь цену товара более конкурентную, чем они сейчас имеют, когда за 70 рублей продается доллар. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

По мнению законодателя, курс рубля на конец 2026 года составит 80 рублей за доллар.

Госдума планирует законодательно урегулировать вопрос скидок на маркетплейсах.

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