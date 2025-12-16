В АТОР рассказали о стоимости отдыха "все включено" в Турции в июле

Специалисты объяснили, когда стоит брать туры в Турцию.

Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе "все включено" в июле начинается от 120 тысяч рублей на десять дней на двоих человек при бронировании в июне. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты из профильного ведомства привели ориентировочные диапазоны цен на пакетные туры для путешественников. Важно помнить, что туры в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня стоят в среднем на два-четыре процента ниже, чем весной. Даже люксовые отели могут предлагать в настоящее время посетителям скидки до 12 процентов.

Отдых "все включено" в Турции в июле, если покупать тур сейчас: бюджетные 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд – 120–185 тысяч рублей (10 ночей на двоих, с перелетом из Москвы). пресс-служба АТОР

Известно, что цена на туры в качественных четырехзвездочных и бюджетных пятизвездочных отелях варьируется от 175 до 254 тысяч рублей. Стоимость классических отелей уровня пяти звезд составляет порядка 255–350 тысяч рублей. Качественные "пятерки" высокого уровня предлагают клиентам отдыха за 365–420 тысяч рублей, премиум уровень пяти звезд – 420–600 тысяч рублей. А "тяжелый люкс" обойдется россиянам в 650 тысяч рублей – 1,8 миллиона рублей.

АТОР уточнил, что сентябрь остается самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона в Турции, поэтому бронировать его лучше уже сейчас. Стоимость на пакетные туры на осенний сезон увеличится в скором времени.

АТОР: россияне стали чаще ждать горящих туров.

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