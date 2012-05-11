В Комитете по туризму оценили влияние концерта Канье Уэста на поток гостей в Петербург

За последние сутки бронирование билетов на поезда в Петербург на даты с 9 по 11 октября выросло в 41 раз, а интерес к авиабилетам увеличился в 16 раз.

В пресс-службе Комитета по развитию туризма Петербурга заявили, что запланированные на октябрь выступления американского рэпера Канье Уэста привлекут в город нишевых туристов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Представители ведомства напомнили, что концерты состоятся 10 и 11 октября на "Газпром Арене". По данным сервиса "Туту", которые привели в комитете, за последние сутки бронирование билетов на поезда в Петербург на даты с 9 по 11 октября выросло в 41 раз, а интерес к авиабилетам увеличился в 16 раз.

В комитете уточнили, что хотя в период с октября по декабрь в городе проходит множество мероприятий для россиян и иностранцев, подобные шоу мировых звезд всегда дополнительно притягивают публику, которая приезжает специально ради артиста. В ведомстве подчеркнули, что это станет плюсом для туристической и смежных отраслей. Сообщается, что индивидуальные путешественники обязательно совместят посещение концерта с прогулкой по городу. Именно для таких гостей работают туристско-информационные центры, где можно сформировать индивидуальный маршрут, а также получить информационные буклеты и карты.

Ранее мы сообщили о том, что организаторы концертов Канье Уэста опровергли слухи о замене рэпера.

Фото: сайт Say Agency