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Из-за концертов Канье Уэста продажи ж/д билетов в Петербург выросли в 41 раз
Сегодня, 12:35
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Из-за концертов Канье Уэста продажи ж/д билетов в Петербург выросли в 41 раз

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Кроме того, в 16 раз чаще стали искать авиабилеты в Северную столицу.

За один день продажи железнодорожных билетов в Петербург на 9-11 октября увеличились в 41 раз. Это связано с концертами американского артиста Канье Уэста, которые запланированы на 10 и 11 октября, пишет РИА Новости 18 августа. 

Кроме того, в 16 раз чаще стали искать авиабилеты в Северную столицу на указанные даты, поиск гостиниц также вырос в 16 раз. Напомним, выступления состоятся на "Газпром Арене". Самые дешевые проходки за 9-15 тыс. рублей были распроданы за час после анонса. 

Ранее мы рассказывали о том, что билеты на Канье Уэста в Петербурге уже перепродают с наценкой до 76%. При этом часть предложений может исходить от мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: канье уэст, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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