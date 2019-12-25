Из-за концертов Канье Уэста продажи ж/д билетов в Петербург выросли в 41 раз

Кроме того, в 16 раз чаще стали искать авиабилеты в Северную столицу.

За один день продажи железнодорожных билетов в Петербург на 9-11 октября увеличились в 41 раз. Это связано с концертами американского артиста Канье Уэста, которые запланированы на 10 и 11 октября, пишет РИА Новости 18 августа.

Кроме того, в 16 раз чаще стали искать авиабилеты в Северную столицу на указанные даты, поиск гостиниц также вырос в 16 раз. Напомним, выступления состоятся на "Газпром Арене". Самые дешевые проходки за 9-15 тыс. рублей были распроданы за час после анонса.

Ранее мы рассказывали о том, что билеты на Канье Уэста в Петербурге уже перепродают с наценкой до 76%. При этом часть предложений может исходить от мошенников.

Фото: Piter.TV