Концерт "Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади" пройдет 1 октября в Колизее. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

На сцене выступит Эстрадный оркестр Петербурга, художественный руководитель и дирижер – Игорь Пономаренко. В программе: Джон Уильямс — Музыка к кинофильмам "Гарри Поттер и философский камень", "Один дома", "Звездные войны", "Парк юрского периода", "Челюсти", "Список Шиндлера", "Супермен", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Капитан Крюк". Также прозвучат следующие произведения: Рамин Джавади — Музыка к кинофильмам и телесериалам "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", "Варкрафт", "Вечные", "Ночь страха" и другим. Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом. Фото: pxhere