"Шехеразада" и "Весна священная" в Таврическом

Концерт пройдет 2 октября в Таврическом дворце. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

В программе Симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова прозвучат сказочный Восток Николая Римского-Корсакова и языческая Русь Игоря Стравинского.

Откроет концерт симфоническая сюита "Шехеразада". Морские странствия, лирические сцены и красочные празднества составляют повествование, которое соединится с художественным словом. В роли чтеца будет Юрий Балтачев.

Затем сказку сменит обряд. "Весна священная" – музыка пробуждающейся земли и древних ритуальных танцев. Ее ритмическое разнообразие станет основой балетной постановки Алены Тютюниковой.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия