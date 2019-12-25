Концерт "Час музыки"

Концерт пройдет 20 сентября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Цикл концертов "Час музыки" откроют впечатляющей программой из шедевров, созданных для театральной сцены. За час прозвучит множество знаменитых оперных мелодий.

Жорж Бизе остался в истории как автор легендарной "Кармен". Ожидаются оркестровые фрагменты оперы и сюита из музыки к драме "Арлезианка". Затем исполнят виртуозную флейтовую фантазию на темы из оперы Джузеппе Верди "Риголетто" автора Франца Допплера. А завершит программу музыка из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс" в концертной обработке.

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