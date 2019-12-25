МЧС перекрыло 1-ю линию Васильевского острова из-за пожара у СПбГУ

Движение по 1-й линии Васильевского острова перекрыли из-за пожара.

Движение по 1-й линии Васильевского острова перекрыли в обе стороны из-за пожара в здании Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Ограничение движения следует из данных Яндекс.Карт. По информации МЧС Петербурга, на месте работают 69 спасателей и 18 единиц техники. Возгорание произошло на крыше реконструируемого здания по адресу 1-я линия В.О., 26.

Сообщение о пожаре поступило в 20:05. Изначально площадь горения составляла 80 кв. м. В 20:44 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС, а в 21:28 его ранг повысили до номера 2. К этому моменту площадь горения кровли достигла 500 кв. м.

В СПбГУ сообщили, что занятий в здании в этот день не проводилось. Их заранее отменили из-за плановых работ "Россети Ленэнерго". Информации о пострадавших не поступало. При этом жители Петербурга сообщают, что запах гари от пожара ощущается в том числе в районе Лесной.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: МЧС Петербурга