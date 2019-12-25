Генерал-майор Дмитрий Легенький временно возглавил ГУ МЧС по Петербургу

При этом официального заявления об отставке предыдущего главы главка, генерал-лейтенанта Алексея Аникина, не поступало.

Исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС РФ по Петербургу назначен генерал-майор внутренней службы Дмитрий Легенький. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства, что подтверждается обновленными данными на официальном портале министерства.

При этом официального заявления об отставке предыдущего главы главка, генерал-лейтенанта Алексея Аникина, не поступало. Несмотря на отсутствие формального приказа об увольнении, в обновленном разделе "Руководство" на сайте МЧС фамилия Аникина больше не фигурирует как действующего начальника. Алексей Аникин возглавлял управление с лета 2015 года.

В настоящий момент в списке руководства петербургского управления МЧС помимо Дмитрия Легенького числятся его заместители: Игорь Титенок, Юрий Блохин, Сергей Фролов, Станислав Завирский, Егор Цыганов, Игорь Улубиков, Александр Васильченко, Виктор Колесов, Андрей Моисеев и Валерий Зозуля, а также помощник руководителя Илья Ляхов.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу