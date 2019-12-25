Двух заблудившихся в лесу под Тосно женщин вывели к машине спасатели

Спасатели вывели двух женщин из леса в Тосненском районе.

Две женщины заблудились в лесу в районе Тосно Ленинградской области. Сообщение о том, что они не могут самостоятельно найти дорогу обратно, поступило в экстренную службу.

На место происшествия направилась дежурная смена Тосненского поисково-спасательного подразделения. Спасатели приступили к поискам женщин в лесном массиве и вскоре смогли установить их местонахождение.

После обнаружения специалисты помогли женщинам выбраться из леса и сопроводили их до личного автомобиля. Других подробностей об их состоянии и обстоятельствах происшествия не сообщается.

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Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти