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Канье Уэст даст концерты в Петербурге 10 и 11 октября
Вчера, 14:40
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Канье Уэст даст концерты в Петербурге 10 и 11 октября

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Значительную часть проходок разобрали за 20 минут после анонса.

Известный рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертами. Его выступления состоятся 10 и 11 октября в Петербурге на "Газпром Арене", рассказали в агентстве Say Agency 17 августа. 

Стоимость билетов на верхние ярусы варьируется от 9 до 15 тыс. рублей, на танцпол получится попасть за 25 тыс. рублей. Цена в вип-ложу – 160 тыс. рублей. Значительную часть проходок разобрали за 20 минут после анонса. 

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что Северная столица готова принять исполнителя. Город обладает всеми необходимыми возможностями для проведения концертов артистов мирового уровня. 

В Петербурге уже проходили выступления мировых звезд, в том числе Мадонны и Rolling Stones.

Фото: сайт Say Agency 

Теги: канье уэст, концерт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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