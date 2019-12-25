Канье Уэст даст концерты в Петербурге 10 и 11 октября

Значительную часть проходок разобрали за 20 минут после анонса.

Известный рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертами. Его выступления состоятся 10 и 11 октября в Петербурге на "Газпром Арене", рассказали в агентстве Say Agency 17 августа.

Стоимость билетов на верхние ярусы варьируется от 9 до 15 тыс. рублей, на танцпол получится попасть за 25 тыс. рублей. Цена в вип-ложу – 160 тыс. рублей. Значительную часть проходок разобрали за 20 минут после анонса.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что Северная столица готова принять исполнителя. Город обладает всеми необходимыми возможностями для проведения концертов артистов мирового уровня.

В Петербурге уже проходили выступления мировых звезд, в том числе Мадонны и Rolling Stones.

Фото: сайт Say Agency