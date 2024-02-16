Пиотровский ответил, сможет ли Канье Уэст выступить в Петербурге

Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что город технически способен провести концерт любого мирового артиста. При этом он отметил, что многое зависит от коммерческой востребованности исполнителя.

Санкт-Петербург обладает всеми необходимыми возможностями для проведения концертов артистов мирового уровня, включая американского рэпера Канье Уэста. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио "Комсомольская правда" (92.0 FM).

По его словам, с технической точки зрения город способен организовать выступление любого исполнителя. Он отметил, что Петербург обладает большим опытом проведения крупных концертов и международных спортивных мероприятий, поэтому ограничений для организации подобных шоу нет.

При этом Борис Пиотровский подчеркнул, что главным остается вопрос коммерческой целесообразности. По его мнению, необходимо понимать, сможет ли Канье Уэст собрать аудиторию примерно в 100 тыс. человек и насколько артист востребован среди российских слушателей.

Вице-губернатор напомнил, что ранее в Петербурге уже проходили концерты мировых звезд, в том числе Мадонны и Rolling Stones. Он отметил, что за прошедшие годы уровень организации массовых мероприятий и техническое оснащение города стали еще выше.

Пиотровский добавил, что в случае поступления соответствующей заявки Петербург готов принять концерт. Вместе с тем он выразил мнение, что музыкальные мероприятия с аудиторией около 100 тыс. человек сложно считать качественными с точки зрения восприятия выступления.

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini