Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла
Сегодня, 10:31
213
d_s_sarkisov

Торжественная церемония состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос‑Анджелесе.

Стал известен список артистов, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Об этом сообщает Associated Press.

Итоговый список объявили вечером 13 апреля в эфире телешоу American Idol. В него вошли исполнители, чья первая коммерческая запись вышла не менее 25 лет назад. Кандидатов выбирали более 1 200 артистов, историков и представителей музыкальной индустрии.

В число номинантов вошли музыканты Фил Коллинз, Билли Айдол, Sade, Wu‑Tang Clan и Лютер Вандросс. Среди групп в Зал славы включат Oasis, Iron Maiden, Joy Division и New Order. Торжественная церемония состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос‑Анджелесе.

Фото: rockhall.com

