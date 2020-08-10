Умер первый вокалист хэви-метал группы Iron Maiden

Музыкант ушел на 70-ом году жизни.

Первый вокалист британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Daily Mail со ссылкой на официальное заявление группы More, в которой состоял Дэй после ухода из творческого коллектива Iron Maiden. В команде More отметили большую роль Дэя в новой волне британского хеви-метала. Его коллеги заявили, что солист был широко любим в мире рок-музыки Соединенного королевства.

Ушел из жизни первый фронтмен Iron Maiden Пол Марио Дэй. сообщение в иностранном СМИ

Напомним, что Пол Марио Дэй был вокалистом оригинального состава группы Iron Maiden в период с 1975 по 1976 год. После ухода из музыкальной группы он выступал вместе с More, Wildfire, Defaced и Crimzon Lake.

На 79-ом году жизни умер звезда сериала "Бандитский Петербург" Кирилл Датешидзе.

Фото: YouTube / MetalTalk