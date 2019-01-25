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Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч

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О гибели продюсера сообщил фронтмен группы Whitesnake.

Умер британский продюсер Deep Purple,Black Sabbath и Iron Maiden Мартин Берч. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал фронтмен музыкальной группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл.

С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч"

Дэвид Кавердэйл

На данный момент о причинах смерти продюсера информации нет. 

Напомним, что Берч начал карьеру в 60-ых годах. Он работал в качестве звукорежиссера. С группой Iron Maiden он участвовал в записи самых знаменитых альбомов коллектива, которые поднимались на первые строчки чартов. Профессиональная карьера британца завершилась в 1992 году. 

Умер актер сериалов "Строго на юг" и "Сумеречная зона".

Видео: Youtube/Paleo Aram

Теги: deep purple, iron maiden, мартин берч
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Музыка, Мировые новости,

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