Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч

О гибели продюсера сообщил фронтмен группы Whitesnake.

Умер британский продюсер Deep Purple,Black Sabbath и Iron Maiden Мартин Берч. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал фронтмен музыкальной группы Whitesnake Дэвид Кавердэйл.

С огромной грустью я только что узнал, что скончался мой дорогой друг и продюсер Мартин Берч" Дэвид Кавердэйл

На данный момент о причинах смерти продюсера информации нет.

Напомним, что Берч начал карьеру в 60-ых годах. Он работал в качестве звукорежиссера. С группой Iron Maiden он участвовал в записи самых знаменитых альбомов коллектива, которые поднимались на первые строчки чартов. Профессиональная карьера британца завершилась в 1992 году.

Умер актер сериалов "Строго на юг" и "Сумеречная зона".

Видео: Youtube/Paleo Aram