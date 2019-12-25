Брент Карвер скончался в 68 лет.

Умер актер сериалов "Строго на юг" и "Сумеречная зона". Об этом сообщили журналисты New York Post. Они объяснили, что 4 августа в собственном доме в городе Кранбрук Британской Колумбии умер канадский актер Брент Карвер.

Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам сообщение родственников артиста

В публикации не уточняется причина смерти 68-летнего артиста. Напомним, что Брент Карвер получил премию "Тони" за участие в бродвейском мюзикле "Поцелуй женщины-паука". Также его можно было увидеть в таких работах как "В глубине", "Тысячелетие", "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Лилии", "Война миров", "Лабиринт правосудия".

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