Каллас отказалась уйти с публичной дискуссии в Монреале после намека модератора

Дипломат ЕС находится в Канаде в рамках саммита Брюсселя и Оттавы.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас отказалась уйти с публичной дискуссии в Монреале после соответствующего намека со стороны модератора. Инцидент зафиксирован во время мероприятия в местном университете. На встрече также присутствовала глава канадского министерства по иностранным делам Анита Ананд.

Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут. Фредерик Меран, политолог-модератор беседы

Кая Каллас удивленно посмотрела в зал и сказала "нет!" Затем под смех аудитории модератор задал еще более строгие временные рамки для выступления участников. Фредерик Меран заметил, что ему передали, что европейский дипломат должна уйти прямо сейчас. После данной реплики выражение лица Каи Каллас стало еще более удивленным. Затем она повернулась к Ананд, которая также не понимала, что происходит.

Каллас выступила с предупреждением по поводу Украины.

Фото: YouTube / cpac