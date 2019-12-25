Глава МИД ЕС указала на проработку следующего пакета санкций против Москвы.

Украину ждет суровая зима сезона 2026-2027 годов. Соответствующее заявление сделала глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас, выступавшая на конференции Е5 в Париже. После официального мероприятия иностранная чиновница из коллективного Брюсселя объяснила местным журналистам, что региональное сообщество сейчас разрабатывает очередной антироссийский санкционный пакет. Однако эстонка не привела никаких подробностей проводимой работы на этом направлении.

Украину ждет еще одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что американская газета The Wall Street Journal писала о том, что киевляне ожидают самую тяжелую зиму за все время конфликта с Москвой. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в текущем году столица сильнее страдает от российских воздушных атак из-за того, что городская энергетическая инфраструктура понесла значительный урон за годы вооруженного конфликта.

Каю Каллас уличили в желании уничтожить Украину.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv