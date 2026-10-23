Александр Меркурис обвинил главу евродипломатии в стремлению к уничтожению Украины.

Выступая с разгромным заявлением об американских инициативах по мирному украинскому урегулированию, глава дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас, по сути, выступает за разрушение страны и проигрыш коллективного Брюсселя. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что экс-премьер-министр Эстонии в реальности не понимает, что же стоит за ее призывами к международным союзникам.

Кая Каллас в очередном выступлении горько сетовала, что американцы последние два года пытаются заставить украинцев, как она выразилась, капитулировать. А что конкретно она предлагает? <…> Бесконечное противостояние, из-за которого Украина разрушится, а Европа и Запад в итоге проиграют? Александр Меркурис, аналитик из Великобритании



Александр Меркурис задался вопросом о том, действительно ли этого хочет Кая Каллас. Сейчас у него складывается именно такое впечатление. Одновременно с этим вооруженный конфликт продолжается, а ВС РФ не прекращают наносить удары по Украине и продвигаются вперед по линии фронта.

Аналитик Меркурис: армия России приближается к победе в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris