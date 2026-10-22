В Британии заявили о переломе на СВО.

Российские Вооруженные силы приближаются к победе на украинской территории. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Западный специалист заметил, что его слова подтверждаются продолжающимися ударами Москвы по объектам, расположенным в западной части Украины.

Уже в начале сентября стало ясно, что ситуация на Украине резко меняется. <…> Мы движемся к развязке, которая будет означать поражение Украины и поражение Запада. <…> Русские сейчас явно побеждают, и события развиваются таким образом, что в скором времени в конфликте могут произойти еще более радикальные изменения. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

В ответ на атаки противника ВС России бьют по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые Вооруженные силы Украины и власти с Банковой улицы задействуют совместно с натовскими специалистами.

Аналитик Меркурис: ВС России могут взять в котел 70 тысяч военных ВСУ в ДНР.

Фото и видео: YouTube / The Duran

