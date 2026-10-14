В Великобритании сообщили о последствиях для ВСУ, когда ВС РФ перережет пути снабжения Славянско-Краматорской агломерации.

Перед российскими Вооруженными силами открывается перспектива взять в котел всю Славянско-Краматорскую агломерацию на территории Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что контроль над Добропольем позволит армии из Москвы начать наступление на северную часть Донецкой области, а также перерезать западные пути снабжения Славянско-Краматорской агломерации.

.. И в итоге фактически взять в котел всю эту агломерацию вместе с находящейся там группировкой украинских войск численностью, как предполагается, около 70 тысяч человек. Этот котел станет самым крупным, решающим за все время боевых действий. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

По оценке западного специалиста, эти успехи могут стать важнейшим фактором победы России в вооруженном конфликте с киевским режимом.

Аналитик Меркурис заявил о планах Зеленского цепляться за власть до последнего.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris