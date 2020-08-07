Британскому артисту было 74 года.

Умер исполнитель хита Game Of Love Уэйн Фонтана. Об этом сообщили британские журналисты из издания NME. В СМИ отметили, что рок-музыкант скончался в одной из больниц города Стокпорт в Великобритании. Певцу было 74 года. На данный момент информации о причине гибели артиста нет.

Напомним, что музыкальная композиция Game Of Love исполнялась вместе с коллективом The Mindbenders. Трек вышел в 1965 году. Спустя год артист записал второй свой хит на песню Pamela, Pamela. В общей сложности Уэйн Фонтана выпустил пять студийных альбомов.

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Фото: YouTube/Peter Checksfield

Видео: YouTube / Oldies Music Time Machine