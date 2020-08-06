В Соборе Святой Софии скончался турецкий муэдзин

Он умер от сердечного приступа.

В Соборе Святой Софии (Айя-Софии) скончался турецкий муэдзин Осман Аслан. Об этом говорится в сообщении администрации губернатора города.

В пятницу, 10 июля, Высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей. Затем, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть. Спустя некоторое время там начались мусульманские богослужения. Первый намаз прошел 24 июля.

Напомним, что храм Святой Софии основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Около 1 тыс. лет собор являлся самым большим храмом в христианском мире. Позднее он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Видео: YouTube / TRT World, أحمد