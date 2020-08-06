Пелоси выступила против кандидатуры Трампа на выборах США

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против кандидатуры действующего президента Дональда Трампа на выборах США. Об этом сообщают "РИА Новости".
В интервью MSNBC Нэнси Пелоси подчеркнула, что "это надо отвергнуть сразу". Она считает, что президент США неоднократно унижал Белый дом. Спикер палаты представителей Конгресса США уточнила, что Трамп в принципе не должен баллотироваться.
Вне зависимости от того, противоречит ли это закону или не может произойти по этическим причинам.
- Нэнси Пелоси, спикер представителей Конгресса США
Ранее мы сообщили, что более 3 млн американцев остались без света из-за шторма "Исаиас".
Видео: Youtube/MSNBC
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