Пелоси выступила против кандидатуры Трампа на выборах США

Дональд Трамп намерен выступать кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила против кандидатуры действующего президента Дональда Трампа на выборах США. Об этом сообщают "РИА Новости".

В интервью MSNBC Нэнси Пелоси подчеркнула, что "это надо отвергнуть сразу". Она считает, что президент США неоднократно унижал Белый дом. Спикер палаты представителей Конгресса США уточнила, что Трамп в принципе не должен баллотироваться.

Вне зависимости от того, противоречит ли это закону или не может произойти по этическим причинам. - Нэнси Пелоси, спикер представителей Конгресса США

Ранее мы сообщили, что более 3 млн американцев остались без света из-за шторма "Исаиас".

Видео: Youtube/MSNBC