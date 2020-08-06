Более 3 млн американцев остались без света из-за шторма "Исаиас"

Скорость ветра в "Исаиасе" достигал 30,5 м/с.

Более 3 миллионов американцев остались без света из-за шторма "Исаиас". Об этом сообщает телеканал АВС.

Шторм прошел в 55 км в юго-западном направлении от города Гринвилл. По данным телеканала, из-за урагана в Северной Каролине погибли по меньше мере два человека. Ещё 12 граждан пострадали. Два человека погибли в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На Восточном побережье США зафиксировали 21 торнадо от Северной Каролины до Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида. По данным Национального центра по контролю за ураганами, "Исаиас" должен был достигнуть Флориды 1 августа.

Видео: YouTube / rusvesna. su1945