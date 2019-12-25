В Центре управления регионом рассказали результаты проверки конструкций после хлопка газа.

После хлопка бытового газа в жилом доме в селе Кулунда на территории Алтайского края пострадало 12 квартир, часть из них разрушена полностью. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители местного Центра управления российским регионом.

В результате происшествия четыре квартиры разрушены, восемь частично повреждены. Пожарные МЧС России ведут разбор завалов, под ними могут находиться люди. Кинологи Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова обследуют обрушившиеся конструкции. На месте работает инженерная техника. сообщение от Центра управления регионом

Напомним, что взрыв газа произошел в жилом доме в селе Кулунда в Алтайском крае утром во вторник, 24 ноября. В результате инцидента обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Площадь обрушения составляет порядка 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания шестерых граждан, еще 20 выбрались самостоятельно. В результате происшествия скончался один человек. До сих пор еще одну женщину специалисты разыскивают. На месте развернуты пункты временного размещения на 300 человек

Губернатор взял под контроль помощь пострадавшим при взрыве газа на Алтае.

Фото: ГУ МЧС России