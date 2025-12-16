В Новосибирской области при взрыве газа в доме пострадали два человека

Еще четверых граждан удалось эвакуировать из горящего здания.

Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Новосибирской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор российского региона Андрей Травников. Чиновник пояснил, что инцидент зафиксирован на Народной улице административного центра. Он пояснил, что получил сведения о пациентах от местного министерства по здравоохранению. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме этого экстренные службы занимаются ликвидацией последствий возгорания.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону объяснили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в здании происходило интенсивное горение на втором этаже. Далее огонь распространился на кровлю дома. По оперативной информации от сотрудников, с помощью лестницы сотрудники ведомства спасли четверых местных жителей. Эти люди переданы бригаде скорой помощи. Для ликвидации возгорания в Новосибирске перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого. Позднее в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. Открытое горение удалось ликвидировать в 10:22 утра по местному времени (в 06:22 утра по времени Москвы). В тушении пламени были задействованы 76 человек и 24 единицы техники, из них от ГУ МЧС - 52 человека и 18 единиц техники.

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Фото и видео: ГУ МЧС по Новосибирской области