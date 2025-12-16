Больше 20 тыс. человек четвертый день ищут школьника в Ингушетии

Ребенок прыгнул в воду, чтобы спасти своего друга, и его унесло течением реки.

Больше 20 тысяч человек из северокавказских республик присоединились к поискам школьника в Ингушетии. Глава республики Махмуд-Али Калиматов лично проконтролировал ход поисковой операции.

Калиматов приехал на место проведения поисково-спасательных работ по поиску восьмилетнего Хизира Дербичева. Мальчик пропал на реке Сунжа в Карабулаке.

Главу сопровождали руководители МЧС, МВД и Росгвардии. Он отметил, что межведомственный штаб координирует все действия по поиску ребенка, которые начали с понедельника. Спасатели работают вдоль русла Сунжи на протяжении 24 километров.

В операции задействованы около 4 тысяч человек — сотрудники экстренных служб, правоохранители и добровольцы из Ингушетии и соседних регионов.

Калиматов назвал ситуацию крайне сложной. Сильное течение и изменившееся русло реки требуют максимально точной работы всех служб. Сейчас специалисты прорабатывают все доступные методы для уточнения направлений поиска.

Днем 15 июня в Карабулаке в районе реки Сунжа пропали два мальчика. Одного из них успели спасти очевидцы, второго унесло сильным течением, когда он пытался вытащить друга из воды.

Ранее в Кемеровской области нашли живыми пропавших на трассе сестер 2 и 4 лет.

Видео и фото: правительство Республики Ингушетия