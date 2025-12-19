Больше суток в Петербурге ищут пропавшего мальчика

Малолетний житель района покинул дом на Красносельском шоссе 30 января около 14:00 и до сих пор не вернулся.

Следователи следственного отдела по Красносельскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу организуют поисковые мероприятия в связи с исчезновением ребёнка. Об этом сообщила официальная пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 30 января 2026 года около 14:00 малолетний житель Красносельского района покинул своё место жительства на Красносельском шоссе и до настоящего времени не вернулся. Связь с ним у родственников отсутствует, его местонахождение не установлено.

Приметы ребёнка: чёрная куртка, тёмно-синие брюки, чёрные сапоги, чёрная шапка, бежевый шарф.

Следственный комитет обращается ко всем гражданам с просьбой о помощи. Если вы видели ребёнка, соответствующего описанию, или располагаете любой информацией о его возможном местонахождении, необходимо немедленно сообщить по телефонам: 8 (812) 570-66-71; +7 (921) 340-32-59; 112 (единый номер экстренных служб).

