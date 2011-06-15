Петербургские энергетики начали готовить запасы топлива к зимнему сезону

К отопительному сезону в Петербурге подготовят почти 25 тысяч домов.

В Петербурге продолжается подготовка объектов энергетики к отопительному сезону. На данный момент готовность системы теплоснабжения города составляет 60 - %. Теплоснабжающим организациям поручили создать необходимые запасы резервного топлива и завершить основные работы к 1 сентября.

Вопросы подготовки к зиме рассмотрели на совещании с участием вице-губернаторов Сергея Кропачева и Евгения Разумишкина, а также представителей районных администраций. По итогам встречи теплоснабжающим компаниям поручили обеспечить наличие резервного топлива в необходимом объеме и поддерживать эти запасы на протяжении всего отопительного периода. Кроме того, организации должны проверить готовность потребителей тепловой энергии и провести противоаварийные тренировки.

Районные администрации также получили ряд задач. Им необходимо организовать тренировочные мероприятия, создать комиссии для оценки готовности территорий к отопительному сезону и подготовить соответствующие программы. Паспорта готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии должны получить до 15 сентября. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций этот срок установлен до 1 ноября.

Общую проверку готовности районов Петербурга планируют завершить до 20 ноября. При этом техническая готовность всех объектов теплоснабжения и потребителей должна быть обеспечена уже к 1 сентября — до начала периодического протапливания. Всего к предстоящему отопительному сезону в Петербурге необходимо подготовить 796 котельных, 13 теплоэлектроцентралей, 388 центральных тепловых пунктов и более 24,4 тыс. многоквартирных домов.

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