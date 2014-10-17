На Арсенальной набережной заработает мощная зарядка для электросудов

На Арсенальной набережной Петербурга откроют зарядную станцию для электросудов.

В Петербурге продолжают развивать инфраструктуру для судов на электрической тяге. В ближайшее время на Арсенальной набережной планируют открыть новую зарядную станцию мощностью 450 кВт.

О развитии городской сети сообщил директор СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Геннадий Дедков. По его словам, необходимость в новых объектах связана с ростом числа экологичного водного транспорта во время навигации.

Сейчас зарядная инфраструктура уже работает на причале у Петропавловской крепости. После ввода нового объекта электросуда смогут пополнять запас энергии и на Арсенальной набережной.

По данным городских властей, в период навигации по акваториям Петербурга курсируют около 700 лицензированных судов. Одновременно в городе продолжают открывать новые зарядные станции, развивать сеть городских причалов и усиливать патрулирование на воде.

Развитие инфраструктуры должно обеспечить дальнейшее использование экологичного водного транспорта и повысить удобство его эксплуатации во время навигационного сезона.

Ранее в Сосновом Бору появится зарядная станция для электромобилей в 2022 году. Согласно пресс-службе ЛАЭС, автомобиль на электротяге ёмкостью до 70 кВт*ч можно будет зарядить менее чем за 15 минут.

Фото: phxere