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В Сосновом Бору появится зарядная станция для электромобилей в 2022 году
Сегодня, 21:04
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В Сосновом Бору появится зарядная станция для электромобилей в 2022 году

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Автомобиль на электротяге ёмкостью до 70 кВт*ч можно будет зарядить менее чем за 15 минут.

Стало известно, что в этом году начнется строительство первого многопортового энергохаба (МЭХ) в Сосновом Бору, где можно будет заряжать электромобили и электробусы. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает "78.ru".

Согласно пресс-службе ЛАЭС, автомобиль на электротяге ёмкостью до 70 кВт*ч можно будет зарядить менее чем за 15 минут. Начнет работу он в 2023—2033 годах. Как рассказал руководитель команды по разработке МЭХ ЛАЭС Павел Гредасов, внедрение многопортовых зарядных комплексов в небольших атомных городах продемонстрирует работоспособность МЭХ, который дальше можно применить в мегаполисе.

Добавим, что МЭХ — это комплексная зарядная станция для шести и более электромобилей, а также электробуса большого или малого класса. Энергохаб работает на солнечной энергии и газогенерации.

Ранее в Петербурге увеличивают количество парковочных разрешений на электромобили. За год количество электромобилей в городе выросло на 159 единиц.

Фото: pexels 

Теги: заправка, электромобиль, электротяга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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