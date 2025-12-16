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В Петербурге число льготных парковок для электромобилей выросло в 5 раз
Сегодня, 22:11
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге число льготных парковок для электромобилей выросло в 5 раз

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За последние три года количество специальных разрешений для электрокаров увеличилось более чем в пять раз и достигло рекордных 6726. Льгота позволяет бесплатно парковаться на всей платной территории города, но действует только для полностью электрических машин.

В Санкт-Петербурге стремительно растёт число владельцев электромобилей, пользующихся льготной парковкой. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на статистику парковочных разрешений, за последние три года количество таких документов увеличилось более чем в пять раз.

На данный момент в городе действует 6726 разрешений для электрокаров — это рекордный показатель за всё время существования программы. Эти документы дают право бесплатно оставлять автомобиль на всей территории платной парковочной зоны Петербурга. При этом льгота распространяется только на машины с полностью электрическим приводом — владельцы гибридных автомобилей воспользоваться ею не могут.

Каждое разрешение выдаётся на три года. Водителям рекомендуют подключить уведомления в приложении "Парковки Санкт-Петербурга", чтобы не пропустить момент продления — сервис заранее напомнит о завершении срока действия документа. Оформить разрешение можно как через МФЦ, так и через портал "Госуслуги".

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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