В Петербурге увеличивают количество парковочных разрешений на электромобили

За год количество электромобилей в городе выросло на 159 единиц.

В понедельник, 6 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в Петербурге растет количество парковочных разрешений на электромобили.

Так, горожане все чаще отдают предпочтение электромобилю. В декабре прошлого года их было 87, а в этом декабре – уже 246. В ведомстве напомнили горожанам о возможности льготного размещения электрокаров в зоне платной парковки.

На один электромобиль можно оформить одно парковочное разрешение. Если у автомобилиста их несколько, то на каждый из них оформляется отдельное разрешение. отметили в комитете

Документ действует три года. Подробная информация опубликована на сайте Смольного.

О платной парковке, которая начала действовать 1 декабря, мы писали ранее.

Фото: Piter.TV