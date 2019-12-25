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В Петербурге увеличивают количество парковочных разрешений на электромобили
Сегодня, 14:57
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В Петербурге увеличивают количество парковочных разрешений на электромобили

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За год количество электромобилей в городе выросло на 159 единиц.

В понедельник, 6 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в Петербурге растет количество парковочных разрешений на электромобили. 

Так, горожане все чаще отдают предпочтение электромобилю. В декабре прошлого года их было 87, а в этом декабре – уже 246. В ведомстве напомнили горожанам о возможности льготного размещения электрокаров в зоне платной парковки.

На один электромобиль можно оформить одно парковочное разрешение. Если у автомобилиста их несколько, то на каждый из них оформляется отдельное разрешение.

отметили в комитете

Документ действует три года. Подробная информация опубликована на сайте Смольного.

О платной парковке, которая начала действовать 1 декабря, мы писали ранее.

Фото: Piter.TV

Теги: петербург, электромобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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