В Петербурге увеличивают количество парковочных разрешений на электромобили

В понедельник, 6 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в Петербурге растет количество парковочных разрешений на электромобили.
Так, горожане все чаще отдают предпочтение электромобилю. В декабре прошлого года их было 87, а в этом декабре – уже 246. В ведомстве напомнили горожанам о возможности льготного размещения электрокаров в зоне платной парковки.
На один электромобиль можно оформить одно парковочное разрешение. Если у автомобилиста их несколько, то на каждый из них оформляется отдельное разрешение.
отметили в комитете
Документ действует три года. Подробная информация опубликована на сайте Смольного.
О платной парковке, которая начала действовать 1 декабря, мы писали ранее.
Фото: Piter.TV
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