Платная парковка в Петербурге с 1 декабря

Платная парковка в центре Петербурга. Что изменится с 1 декабря?

С 1 декабря 2021 года в Петербурге расширится зона платной парковки в центральной части города, а также поднимется цена часового тарифа, месячного и годового абонементов. Пока сеть платных парковок охватывает 28 улиц, в декабре в нее включат еще 71 улицу. Новый паркомат для оплаты автомест на добавленных улицах расположился на Кирочной улице, 41.

Платная парковка в Петербурге: цена

С 1 декабря почасовой тариф для автотранспорта категории В вырастет с 60 рублей до 100 рублей, месячный абонемент будет стоить 20 075 рублей вместо 12 000 рублей, а годовой – 179 580 рублей вместо 108 000 рублей. В Городском центре управления парковками (ГЦУП) отметили, что изменение тарифов не коснется петербуржцев, которые живут в попадающих в зону платной парковки домах. Изменения не коснутся также проживающих в зоне платной парковке участников Великой Отечественной войны, зарегистрированных в Петербурге многодетных семей, владельцев электромобилей, органов внутренних дел. Для этих категорий горожан предусмотрена льготная годовая плата за парковочное место: 1800 рублей для категории В, 900 рублей – для категории А и 3 600 – для категории С.

Оформить парковочное разрешение жителя можно через МФЦ и Единый портал госуслуг в Петербурге, подробные инструкции по подаче заявлений есть на сайте ГЦУП.

Платная парковка в Петербурге: оплата

Оплачивать паркоместо нужно в течение 15 минут после непосредственной парковки. Сделать это можно через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга"; через личный кабинет на сайте парковочного пространства города, через паркоматы посредством парковочного билета или любой банковской карты (не наличными!), через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, кассы в отделениях или устройства самообслуживания Сбербанка, а также через устройства самообслуживания банка ПСКБ.

Уезжать с парковочного места необходимо в течение 10 минут после истечения оплаченного времени.

Зона платной парковки в Петербурге

Зеленым цветом на карте обозначены 28 улиц, уже вовлеченные в зону платной парковки. Красным цветом выделена 71 улица, которая войдет в эту зону с 1 декабря. Синим цветом – улицы, которые планируют ввести в зону платной парковки в следующем году.

Рассмотреть эту карту подробнее можно на сайте ГЦУП.

Что скажет эксперт?

Piter.TV расспросил об изменениях Святослава Данилова, руководителя региональной общественной организации автомобилистов "Спб.авто". Эксперт рассказал, пойдет ли на благо городу расширение парковочной зоны и повышение цен на тарифы.

PTV: Впервые о зоне платной парковки заговорили в 2014 году. В 2015 году в центре города на 27 улицах начала функционировать пилотная зона платной парковки. Вы помните это время и реакцию большинства автомобилистов?

Реакцию помню, она была резко негативной: люди были не готовы платить за воздух, и их не устраивало, как была организована зона платных парковок, какие границы она имеет, как убирается, какие паркоматы были поставлены, как нанесена разметка. Это все формировало огромный негативный фон среди автомобилистов и экспертов.

PTV: Уже с 1 декабря в зону платной парковки войдет еще 71 улица. Пойдет ли данное нововведение на благо городу?

Сложно сказать. Если это будет работать в том же ключе, как работает сейчас, то практически ничего не изменится, но мы получим больше недовольных платной парковкой людей. Из плюсов – бюджет города будет пополняться, из минусов – организация по-прежнему хромает.

PTV: В следующем году парковка на улице Рубинштейна станет платной круглосуточно. Какой при этом станет ресторанная улица? Станут ли меньше жаловаться местные на огромное количество припаркованных авто?

Ресторанная улица станет еще более ресторанной, не будет смысла приезжать в ресторан на автомобиле – лучше использовать такси. Для жителей улицы, я думаю, это позитивный момент – часть проблем, которая у них существует из-за паркующихся посторонних людей, уйдет.

PTV: С 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. Есть вероятность, что автомобилисты, не дожидаясь "разорения", будут парковаться в арках?

В арках никто парковаться не будет, только если временно, из разряда "что-то куда-то занести". Но это и сейчас, и всегда происходило, поэтому чего-то нового в поведении автомобилистов в связи с изменениями стоимости парковки ждать не стоит.

PTV: На ваш взгляд, нужна Петербургу зона платной парковки?

Платные парковки – общепризнанный институт борьбы с заторами в центральных частях мегаполиса, но это комплексная мера. Она должна осуществляться в комплексе с развитием общественного транспорта, строительства перехватывающих парковок, развития сети метрополитена и прочего. И мы видим, что уже семь лет, которые существует эта система, только вкладывается в развитие платной парковки. Все остальные комплексные меры хромают. Тем более мы не говорим о строительстве и введении в эксплуатацию новых станций метро – это стопроцентно проседает. Поэтому нельзя говорить о том, что это однозначное благо. Мало что изменится, потому что автомобилистам не предоставляется какой-то альтернативы, и они вынуждены мириться с этой мерой. Когда город начнет в полной мере заботиться о людях, их качестве и комфорте проживания в городе и передвижения по нему, начнет развивать структуру в комплексе, тогда мы получим позитивные изменения.

Коллаж: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: скриншот gcup.spb.ru