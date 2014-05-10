Стало известно, зачем Смольный повышает стоимость парковочного места с 1 декабря

Представитель комитета по транспорту назвал платную парковку "социальным проектом".

С 1 декабря в Петербурге подорожает стоимость парковочного места. Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков объяснил журналистам, почему повышается цена.

Увеличение тарифа связано только с перегруженностью зоны платной парковки, потому как основная цель ее действия - это снижение автомобильного трафика там, где она расположена. В часы пик заполняемость платной парковки на тех 28 улицах плюс на тех улицах, которые сейчас войдут в зону платной парковки порой 100% и выше, когда автомобили начинают парковаться вторым рядом. Дмитрий Ваньчков.

За счет увеличения цены комтранс надеется получить свободные парковочные места. Ваньчков назвал платную парковку "социальным проектом", так как большинство времени парковкой пользуются льготные категории граждан. На данный момент в Петербурге выдано около 13 тыс. парковочных разрешений. Из них 2 тыс. составляют разрешения для местных жителей, а 10 тыс. — многодетные семьи.

Напомним, с 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. Кроме того, зона платной парковки расширится еще на 71 улицу в Центральном районе.

Видео: Piter.TV