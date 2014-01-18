Расширение зоны платной парковки поможет снизить автомобильный трафик минимум на 20%

Зона платной парковки расширяется, чтобы сделать поездки на общественном транспорте более комфортными.

Расширение зоны платной парковки в Петербурге позволит снизить автомобильный трафик минимум на 20%. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Чем шире будет зона платной парковки, тем больше снизится трафик. Это позволит сделать поездки на общественном транспорте более комфортными, так как он будет быстрее добираться из точки А в точку Б.

Напомним, с 1 декабря зона платной парковки начнет функционировать еще на 71 улице в Центральном районе. Оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут после размещения автомобиля. В случае продления парковочной сессии, необходимо произвести оплату до окончания оплаченного времени. Покинуть парковочное место необходимо не позднее чем через 10 минут по истечении оплаченного времени.

В следующем году зона платной парковки расширится в Центральном районе и Адмиралтейском, а также Василеостровском и Петроградском. С 1 декабря стоимость парковочного места в час будет составлять 100 рублей. Дмитрий Ваньчков пояснил, зачем повышается цена.

Видео: Piter.TV