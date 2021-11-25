На Кирочной установили паркомат для новой зоны платной парковки

Оплатить парковочное место нужно в течение 15 минут.

В четверг, на Кирочной, 41, установили паркомат. Он работает на аккумуляторах и солнечной батарее. Об этом с места передал корреспондент Piter.TV.

Напомним, с 1 декабря в Центральном районе расширится зона платной парковки. В общей сложности в районе она будет действовать на 99 улицах. Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков объяснил, зачем расширяется зона.

Оплатить место необходимо в течение 15 минут. Бесплатно получить парковочное разрешение могут:

— проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ;

— лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

— многодетные семьи, зарегистрированные в Петербурге;

— владельцы электрокаров.

Как стало известно ранее, на поставку паркоматов в зоне платной парковки Городской центр управления парковками потратит 15,9 млн рублей. Стоимость одного составляет почти 800 тыс. рублей.

Видео и фото: Piter.TV