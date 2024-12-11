На 29 адресов расширится зона платной парковки в Петербурге

Городской комтранс возьмет на себя часть полномочий ГАИ.

Зона платной парковки на территории Северной столицы расширится на 29 улиц. Она охватит адреса в Центральном и Адмиралтейском районах города, – сообщает 78.ru.

По информации Комитета по транспорту, расширение коснется лишь набережных и небольших улиц. Местные жители смогут оформить на них льготные парковочные разрешения, а 10% из новых стоянок отведут для пользования инвалидов.

Кроме того, в Законодательном Собрании поддержали федеральный закон, согласно которому часть полномочий Госавтоинспекции перейдет в ведение городского Комитета по транспорту. Конкретно – возможность выносить штрафы за парковку на местах для инвалидов.

Данное нововведение нацелено на снижение нагрузки на ГАИ. С поддержкой Комитета по транспорту законодатели рассчитывают повысить уровень соблюдения законодательства на дорогах и парковках.

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